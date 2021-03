Marco Maddaloni, chi è il guardiano dell’Isola dei Famosi 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Marco Maddaloni è un judoka italiano di 36 anni, sette volte campione italiano. Più che allo sport, però, deve la sua popolarità alla carriera televisiva, grazie ai trionfi nei reality Pechino Express e L’Isola dei Famosi. Il successo all’Isola risale al 2019, l’ultima edizione trasmessa da Alessia Marcuzzi. Per l’atleta di judo un trionfo inaspettato, arrivato a distanza di sei anni dalla vittoria altrettanto a sorpresa dell’adventure-game di Rai 2. Ma conosciamo meglio chi è Marco Maddaloni, il nuovo guardiano dell’Isola dei Famosi: a seguire la biografia, la moglie e come seguirlo su Instagram. Biografia di Marco Maddaloni Marco Maddaloni nasce il 7 dicembre 1984 a Napoli. La sua è ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 marzo 2021)è un judoka italiano di 36 anni, sette volte campione italiano. Più che allo sport, però, deve la sua popolarità alla carriera televisiva, grazie ai trionfi nei reality Pechino Express e L’Isola dei. Il successo all’Isola risale al 2019, l’ultima edizione trasmessa da Alessia Marcuzzi. Per l’atleta di judo un trionfo inaspettato, arrivato a distanza di sei anni dalla vittoria altrettanto a sorpresa dell’adventure-game di Rai 2. Ma conosciamo meglio chi è, il nuovodei: a seguire la biografia, la moglie e come seguirlo su Instagram. Biografia dinasce il 7 dicembre 1984 a Napoli. La sua è ...

Advertising

ilmio3go : Marco Maddaloni ti faccio un overparty grande quanto Parasite Island se non accontenti Fariba in tutto e per tutto #Isola - vincycernic95 : Marco Maddaloni alle prese con Regina Fariba #isola - LaNotifica : ISOLA DEI FAMOSI: IL RITORNO DI MARCO MADDALONI COLPO VINCENTE DEL REALITY SHOW - LaPaoEmme : Povero Marco Maddaloni! #isola - MellyTzn : #Isola Marco Maddaloni dopo 1 giorno è già pieno di Fariba e Ubaldo ?????? -