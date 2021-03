Marco Giallini e Rocco Schiavone

(Di giovedì 18 marzo 2021) Chesia bravo è trasversalmente noto a tutti. L’attore romano ci ha regalato tanti personaggi nell’arco della sua carriera ma, quello che più lo rappresenta ad oggi è. Ma èche chiede in prestitoper interpretarlo, perché nessuno lo avrebbe potuto fare meglio. Detto questo è doveroso dire che Rai 2 non ha fatto il botto ieri sera con la messa in onda del primo dei due episodi della 4 stagione. La puntata è stata seguita da 2.703.000 spettatori col 10,9% di share., o viceversa? Sì,è tornato dopo il blocco, causato dalla pandemia, ad ...

Ascolti tv, Rocco Schiavone di Marco Giallini supera Chi l'ha Visto? di Federica Sciarelli Su Rai2 la prima puntata di Rocco Schiavone 4 con vale il podio degli ascolti tv con 2.703. La prima puntata della quarta stagione della serie TV "Rocco Schiavone", trasposizione televisiva del celebre protagonista delle opere letterarie di Antonio Manzini con per la regia di Simone Spada, andata in onda in prima serata su Rai2 mercoledì 17 marzo 2021, ha interessato 2.703.000 telespettatori pari al 10.9% di share. Italia's Got Talent 2021 trionfa sempre su TV8. Gruber sopra l'8%