ManUtd vince a San Siro, Pogba elimina il Milan (Di venerdì 19 marzo 2021) MilanO (ITALPRESS) – Un Milan in emergenza saluta l’Europa League agli ottavi di finale. Dopo l’1-1 all’Old Trafford, una zampata di Pogba arresta il cammino dei rossoneri e promuove il Manchester United ai quarti. Senza Romagnoli, Calabria, Bennacer, Rebic, Leao e con Ibra inizialmente accomodatosi in panchina, il Diavolo parte con Castillejo come riferimento offensivo. Inevitabile il primo quarto d’ora d’assestamento degli uomini di Pioli, che fanno quadrato intorno a Donnarumma e piazzano sulla solidità difensiva, con Kjaer e Tomori centrali, le basi per acquisire coraggio e mettere il naso nella metà campo della United. Dalla metà del primo tempo è il Milan a fare la partita, pur mancando in qualità dalle parti di Henderson. Calhanoglu cicca un pallone invitante in area, Castillejo spreca una ripartenza su un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021)O (ITALPRESS) – Unin emergenza saluta l’Europa League agli ottavi di finale. Dopo l’1-1 all’Old Trafford, una zampata diarresta il cammino dei rossoneri e promuove il Manchester United ai quarti. Senza Romagnoli, Calabria, Bennacer, Rebic, Leao e con Ibra inizialmente accomodatosi in panchina, il Diavolo parte con Castillejo come riferimento offensivo. Inevitabile il primo quarto d’ora d’assestamento degli uomini di Pioli, che fanno quadrato intorno a Donnarumma e piazzano sulla solidità difensiva, con Kjaer e Tomori centrali, le basi per acquisire coraggio e mettere il naso nella metà campo della United. Dalla metà del primo tempo è ila fare la partita, pur mancando in qualità dalle parti di Henderson. Calhanoglu cicca un pallone invitante in area, Castillejo spreca una ripartenza su un ...

Advertising

ToniVulta : Peccato per il #Milan perché tra andata e ritorno ha avuto le sue opportunità ma il #ManUtd vince 0-1 e passa ai quarti di #UEL - LNmyskin : Il ManUtd vince 1-0 con una buona prestazione e sempre tanta qualità. Rientrano Cavani e Martial. Okkio please.… - paolomaiello : @JInside4 @RodolfoBrutti @willy_signori @jason05_ ManUtd 3º per fatturato nel 2020, non vince niente di serio dal 2… - cippiriddu : Butto due pronostici per l'Europa League che, ribadisco, a mio avviso è la competizione sportiva di più bella di se… -

Ultime Notizie dalla rete : ManUtd vince Champions, il Psg batte il ManUtd, vince il Bruges Il Paris Saint Germain vince in casa del Manchester United rendendo il girone H tutto da vivere nell'ultima giornata. La squadra di Tuchel ha vinto 3-1 (doppietta Neymar, Rushford e Marquinhos) raggiungendo a quota 9 sia ...

La Juve vince in extremis e si assicura gli ottavi, bene anche la Lazio Tutto aperto nel Gruppo H con il ManUtd (4-1 sul Basaksehir), inseguito da PSG e Lipsia. Lo scontro diretto tra francesi e tedeschi stato deciso da un rigore di Neymar. Borussia Dortmund - Bruges 3:0 ...

ManUtd vince a San Siro, Pogba elimina il Milan latinaoggi.eu ManUtd vince a San Siro, Pogba elimina il Milan MILANO (ITALPRESS) – Un Milan in emergenza saluta l’Europa League agli ottavi di finale. Dopo l’1-1 all’Old Trafford, una zampata di Pogba arresta il cammino dei rossoneri e promuove il Manchester Uni ...

Amarcord Milan-Man Utd, la partita perfetta condotta e vinta dai rossoneri In avvicinamento alla gara tra Manchester United e Milan, i canali social rossoneri hanno pubblicato una partita iconica tra le due squadre: la partita del 2 maggio 2007 in cui il ...

Il Paris Saint Germainin casa del Manchester United rendendo il girone H tutto da vivere nell'ultima giornata. La squadra di Tuchel ha vinto 3-1 (doppietta Neymar, Rushford e Marquinhos) raggiungendo a quota 9 sia ...Tutto aperto nel Gruppo H con il(4-1 sul Basaksehir), inseguito da PSG e Lipsia. Lo scontro diretto tra francesi e tedeschi stato deciso da un rigore di Neymar. Borussia Dortmund - Bruges 3:0 ...MILANO (ITALPRESS) – Un Milan in emergenza saluta l’Europa League agli ottavi di finale. Dopo l’1-1 all’Old Trafford, una zampata di Pogba arresta il cammino dei rossoneri e promuove il Manchester Uni ...In avvicinamento alla gara tra Manchester United e Milan, i canali social rossoneri hanno pubblicato una partita iconica tra le due squadre: la partita del 2 maggio 2007 in cui il ...