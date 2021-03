Manchester United | Solskjaer | «Milan favorito Ma se facciamo gol…»

(Di giovedì 18 marzo 2021)ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara in programma questa sera traai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara in programma questa sera tra. PARTITA PERFETTA – «Ricordo molto bene entrambe le partite, in casa abbiamo giocato piuttosto bene ma Kakà face una partita fantastica e fece due gol. Qui non abbiamo avuto neanche una possibilità, ci hanno dominato giocando quella che giustamente chiamano la partita perfetta». COSA CAMBIA – «Mancano i tifosi, qui loro riescono a mettere soggezione. Il risultato dell’andata avvantaggia loro ma se dovessimo trovare il gol noi questa sera allora loro sapranno che dovranno farne altri due per passare il ...

Advertising

SkySport : ?? L'ULTIMO MILAN CHE BATTÉ LO UNITED ?? Che fine hanno fatto i rossoneri del 2007? ?? Uno di loro dopo il calcio fa i… - AAlciato : C’era Dida. C’erano il Milan e il Manchester United. #2007 #2021 @SkySport - acmilan : Attention turns to Manchester United. Chin up, regroup, charge! ?? Si prepara #ACMMUFC: testa alta, uniti e carich… - ArchilocoFe1983 : Ancora dopo mesi non sono riuscito ad abituarmi allo schifo che fa questa maglia del Manchester United.… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Milan [0] x [0] Manchester United UEFA Europa League - 2020/2021 Oitavas de Final - Volta 1 minuto(… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

... intervenuto a Sky Sport , ha commentato così l'esclusione dall'undici iniziale del Milan di Zlatan Ibrahimovic per la sfida di Europa League contro il: 'Ibra è sempre importante, ...MILAN -0 - 0 LIVE MILAN (4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. All. Pioli(4 - 2 -...Il passaggio ai quarti di Europa League è una missione ancora possibile per il Milan, che stasera sfida il Manchester United a San Siro per la ...AC Milan return home after their 1-1 draw with Manchester United at Old Trafford, with every chance of progressing to the quarterfinals.