Malattie rare | Sindrome di Angelman | nasce la prima biobanca in Europa

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nasce la prima biobanca in Europa di campioni biologici di pazienti con sindrome di Angelman e dei loro genitori per supportare la ricerca medico-scientifica presente e futura in merito a questa malattia rara. Un progetto possibile grazie al lavoro congiunto di FAST-Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics Italia, della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “Carlo Besta” e con il supporto del Dipartimento di Scienze della Salute-Genetica Medica dell’Università degli Studi di Milano, del Center for Neural Science della New York University e di BioRep, società del gruppo Sapio.

Nasce la prima biobanca in Europa di campioni biologici di pazienti con sindrome di Angelman e dei loro genitori per supportare la ricerca medico-scientifica presente e futura in merito a questa malat ...