Malagò “Settore sport a pezzi | cresciuta del 140% presenza donne”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè a, distrutto. Peraltro ai problemi causati dalla pandemia si è aggiunto il tema della riforma del lavoroivo, una tempesta perfetta: società e associazioni sono disperate”. Questo il grido d'allarme rilanciato da Giovanninell'intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. “Abbiamo sensibilizzato il Governo, dovrebbe uscire il nuovo provvedimento che tutela il nostro mondo”, ha spiegato il presidente del Coni, che si è soffermato anche sul tema dei vaccini contro il Covid dicendosi “assolutamente favorevole: ero in attesa di essere chiamato e non vedo l'ora di farlo anche con AstraZeneca. Bisogna avere fiducia”. Reduce dal primo incontro con il neo sottosegretario alloValentina Vezzali, “figlia del nostro mondo ...