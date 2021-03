Lunedi 22 marzo inaugurazione della Mostra “Intorcinati dentro a na bandiera” (Di giovedì 18 marzo 2021) Lunedì 22 marzo alle ore 18.00 in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola inaugurazione della Mostra “Intorcinati dentro A NA bandiera” E PUBBLICAZIONE DELLE CINQUINE DEI FINALISTI AL SAMPIETRINO D’ORO MARGUTTIANO 2021 con la collaborazione di Radio Mania facciamo cultura anche in zona rossa Lunedì 22 marzo centenario della nascita di Nino Manfredi, alle ore 18.00 dalla pagina facebook della Fondazione Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola, ci sarà una diretta che sostituisce l’inaugurazione della Mostra “Intorcinati dentro a na bandiera”, progettata per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) Lunedì 22alle ore 18.00 in diretta sulla pagina FacebookFondazione Museo Luigi Magni e Lucia MirisolaA NA” E PUBBLICAZIONE DELLE CINQUINE DEI FINALISTI AL SAMPIETRINO D’ORO MARGUTTIANO 2021 con la collaborazione di Radio Mania facciamo cultura anche in zona rossa Lunedì 22centenarionascita di Nino Manfredi, alle ore 18.00 dalla pagina facebookFondazione Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola, ci sarà una diretta che sostituisce l’a na”, progettata per ...

