LP | la cantautrice italo-americana dal timbro iconico

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nata a Huntington, Long Island, da genitori di origine italiana, lastatunitense LP, pseudonimo di Laura Pergolizzi, si è avvicinata alla musica sin da bambina, per non lasciarla più.Grazie alla madre, cantante lirica, e al padre, appassionato anch’egli di musica, la piccola Laura si avvicinò sin da subito al mondo del rock’n’roll. Iniziò ad ascoltare Elvis Presley, Buddy Holly, i Beatles. Pian Piano scoprì anche i Led Zeppelin, The Rolling Stones, Nirvana e Jeff Buckley. Insomma, la giovane Laura aveva già capito cosa volesse fare da grande: la. Voleva seguire le orme dei genitori e dei suoi cantanti e gruppi preferiti. Con tanti sforzi e soprattutto credendoci con tutta se stessa, LP ci è riuscita. I suoi primi album non ottennero un grande successo commerciale; iniziò dunque a dedicarsi alla scrittura per altri artisti che ...

Fu solo l'inizio per la cantautrice italo-americana. Nel 2016 uscì il singolo Back Where I Belong, co-prodotto da Avicii e cui LP collabora nella scrittura e interpreta. LP ha poi pubblicato l'omonimo ...