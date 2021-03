Lorraine Bracco, star dei Soprano, con 1 euro compra casa in Sicilia (Di giovedì 18 marzo 2021) Lorraine Bracco, star di Hollywood, ha acquistato casa a Sambuca aderendo al progetto “casa a 1 euro” e la sua storia diventa un programma tv Il comune di Sambuca in Sicilia ha indetto un bando per l’acquisto di case al prezzo di 1 euro. L’iniziativa serve a dare nuova vita e valore a quelle abitazioni e centri storici che da soli non riescono a risorgere. L’iniziativa del Comune dell’agrigentino ha avuto un’eco eccezionale, tant’è che molti stranieri hanno deciso di aderire al bando, acquistando una casa al prezzo simbolico di 1 euro. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/03/88480195 281068623421427 6743989370391206166 n.mp4 Tra questi c’è anche una star di Hollywood, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021)di Hollywood, ha acquistatoa Sambuca aderendo al progetto “a 1” e la sua storia diventa un programma tv Il comune di Sambuca inha indetto un bando per l’acquisto di case al prezzo di 1. L’iniziativa serve a dare nuova vita e valore a quelle abitazioni e centri storici che da soli non riescono a risorgere. L’iniziativa del Comune dell’agrigentino ha avuto un’eco eccezionale, tant’è che molti stranieri hanno deciso di aderire al bando, acquistando unaal prezzo simbolico di 1. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/03/88480195 281068623421427 6743989370391206166 n.mp4 Tra questi c’è anche unadi Hollywood, ...

