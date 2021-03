Lorenzo e Carlotta, figli di Valentina Persia: “Si vede solo il lato bello della maternità” (Di giovedì 18 marzo 2021) Valentina Persia e la depressione post-partum. La comica ha raccontato cosa si prova a diventare mamma. Ecco cos’ha rivelato. Diventare mamma è un evento molto bello ma ciò che nessuno dice è che è allo stesso tempo traumatico. Valentina Persia infatti si è raccontata a cuore aperto rivelando i problemi di depressioni avuti post partum. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 marzo 2021)e la depressione post-partum. La comica ha raccontato cosa si prova a diventare mamma. Ecco cos’ha rive. Diventare mamma è un evento moltoma ciò che nessuno dice è che è allo stesso tempo traumatico.infatti si è raccontata a cuore aperto rivelando i problemi di depressioni avuti post partum. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

