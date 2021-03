Lopalco: 'In Puglia 15 mila somministrazioni AstraZeneca sospese, ora si riparte' (Di giovedì 18 marzo 2021) L'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco ha commentato la ripresa, nella regione Puglia del piano vaccinale, dopo la sospensione del vaccino anglo - svedese. "Sono 15mila le ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) L'assessore alla Sanità della Regione, Pier Luigiha commentato la ripresa, nella regionedel piano vaccinale, dopo la sospensione del vaccino anglo - svedese. "Sono 15le ...

