L’ombra dei fratelli Bianchi sul pugile massacrato di botte a Ponza: dubbi sulla tesi del suicidio (Di giovedì 18 marzo 2021) pugile morto a Ponza, L’ombra dei fratelli Bianchi sul caso. Sul mistero che, tra depistaggi, traffici di droga e violenza, aleggia sulla fine violenta di Gianmarco Pozzi, il cui cadavere è stato ritrovato massacrato di ferite il 9 agosto a Ponza, in una intercapedine, si fa strada un’altra possibile pista investigativa. I fratelli Bianchi, in carcere con l’accusa di aver ucciso in un brutale pestaggio Willy Monteiro Duarte, erano sull’isola il giorno della morte del 28enne romano. Una circostanza evidenziata dall’avvocato Fabrizio Gallo, legale della famiglia della vittima, che oggi dalle colonne del Messaggero apre alla possibilità di una nuova pista. E un nuovo corso di un’indagine dai tanti, troppi lati ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021)morto adeisul caso. Sul mistero che, tra depistaggi, traffici di droga e violenza, aleggiafine violenta di Gianmarco Pozzi, il cui cadavere è stato ritrovatodi ferite il 9 agosto a, in una intercapedine, si fa strada un’altra possibile pista investigativa. I, in carcere con l’accusa di aver ucciso in un brutale pestaggio Willy Monteiro Duarte, erano sull’isola il giorno della morte del 28enne romano. Una circostanza evidenziata dall’avvocato Fabrizio Gallo, legale della famiglia della vittima, che oggi dalle colonne del Messaggero apre alla possibilità di una nuova pista. E un nuovo corso di un’indagine dai tanti, troppi lati ...

Advertising

SecolodItalia1 : L’ombra dei fratelli Bianchi sul pugile massacrato di botte a Ponza: dubbi sulla tesi del suicidio… - efraimmedina : RT @wonderful_g: “Non volevo pensare, non volevo l’ombra di un’idea, non volevo sapere, volevo rimanere assente come il lato oscuro di un s… - Masahiro_kubo_ : RT @wonderful_g: “Non volevo pensare, non volevo l’ombra di un’idea, non volevo sapere, volevo rimanere assente come il lato oscuro di un s… - mmorphine_ : Arriva il messaggio inpsinforma che mi è stata accreditata la CIG. Apro l’app della banca ma dei soldi nemmeno l’ombra. Ok. - silviaguerrini : RT @ilmessaggeroit: #Ponza, la morte di Gimmy e l'ombra dei fratelli Bianchi «Andarono nel suo locale» -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra dei Camilla Mendini: «Anche scegliere con consapevolezza cosa indossare fa la differenza per l’ambiente» Corriere della Sera