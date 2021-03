Lombardia: da domani ripartono le vaccinazioni con Astrazeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano - Oggi è arrivato l'atteso via libera di Ema (Agenzia europea del farmaco) sul vaccino Astrazeneca , sospeso temporaneamente anche in Italia. Cosa succederà da domani a chi si deve vaccinare ? ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano - Oggi è arrivato l'atteso via libera di Ema (Agenzia europea del farmaco) sul vaccino, sospeso temporaneamente anche in Italia. Cosa succederà daa chi si deve vaccinare ? ...

Advertising

discoradioIT : Dopo il via libera dell'#Ema e la comunicazione dell'Aifa, domani a partire dalle 15, anche in Lombardia potranno r… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Lombardia: da domani ripartono le vaccinazioni con Astrazeneca - baratto_m : RT @qn_giorno: #Lombardia: da domani ripartono le vaccinazioni con Astrazeneca - qn_giorno : #Lombardia: da domani ripartono le vaccinazioni con Astrazeneca - leggoit : AstraZeneca, la Lombardia riparte da domani: come funzionerà la vaccinazione -