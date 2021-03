Lombardia arancione a fine Marzo? I dati reali, cosa è cambiato (Di giovedì 18 marzo 2021) La Lombardia potrebbe cambiare finalmente zona entro la fine del mese. Scopriamo insieme le ultime novità e previsioni relative ai contagi. La Regione Lombardia comincia a vedere finalmente uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. La curva dei contagi sta lentamente frenando e l’indice Rt milanese sembrerebbe essersi abbassato. Nonostante la terza ondata registrata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021) Lapotrebbe cambiare finalmente zona entro ladel mese. Scopriamo insieme le ultime novità e previsioni relative ai contagi. La Regionecomincia a vedere finalmente uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. La curva dei contagi sta lentamente frenando e l’indice Rt milanese sembrerebbe essersi abbassato. Nonostante la terza ondata registrata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Simonasimo0 : @mbx1900 @aboutlocs Fatto sta che i colori non coincidono con la realtà...e questo vale su ogni regione...come quan… - infoitinterno : Coronavirus, la Lombardia spera di passare in zona arancione prima di Pasqua - martina_lo_re : #Lombardia zona rossa fino a quando? Fontana: arancione da fine marzo - Corriere della Sera - infoitinterno : Lazio, Lombardia, Veneto, Puglia: ecco chi punta a tornare arancione prima di Pasqua. Come sono messe le Marche - infoitinterno : Zona rossa in Lombardia, quanto dura e quando può tornare arancione -