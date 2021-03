Liverpool, Klopp: "Quasi impossibile qualificarsi alla prossima Champions League" (Di giovedì 18 marzo 2021) Jurgen Klopp non è ottimista per il finale di stagione del suo Liverpool . Il tecnico tedesco ha rilasciato una lunga intervista a Lothar Matthaus per la Bild, nella quale ha commentato l'andamento di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Jurgennon è ottimista per il finale di stagione del suo. Il tecnico tedesco ha rilasciato una lunga intervista a Lothar Matthaus per la Bild, nella quale ha commentato l'andamento di ...

Advertising

Daniele20052013 : Klopp scuro: «Quando finirò al Liverpool, mi prenderò un anno sabbatico» - zazoomblog : Liverpool Klopp rivela: «Dopo i Reds mi prenderò un anno sabbatico» - #Liverpool #Klopp #rivela: #«Dopo - Paroladeltifoso : Liverpool, Klopp: “Nessuno punta il dito contro nonostante i risultati” - FiorentinaUno : PREMIER, Klopp: 'Dopo Liverpool mi prenderò un anno sabbatico' - - Manny0486550812 : @MischiGiordano Ma ancora co sto Alcantara!!!! Ma che rimpianto estivo!!!! Non siamo mai stati in corsa per averlo.… -