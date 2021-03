LIVE Trento-Perugia, Champions League volley in DIRETTA. Trentini in vantaggio nel primo set: 15-13 (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-17 Out la battuta di Ter Horst dopo il tocco del nastro 17-17 Aceeeeeeeeeeeeee Ter Hooooooooooooooorst 17-16 Mano out di Ter Horst da zona 2 17-15 Magia di Giannelli e tocco meraviglioso di Lucarelli in pallonetto 16-15 Mano out di Plotnytskyi da zona 4 16-14 Vincente l’attacco di Podrascanin dal centro 15-14 primo tempo di Russo 15-13 Mano out Abdel Aziz che si sblocca dalla seconda linea 14-13 La parallela dalla seconda linea di Ter Horst 14-12 La parallela di Michieletto da zona 4 13-12 Out il primo tempo di Lisinac 13-11 Errore al servizio Trento 13-10 out Leon da zona 4 12-10 Errore al servizio Perugia 11-10 Errore al servizio Trento 11-9 Una palla accarezzata di Michieletto in diagonale stretta da zona 4 10-9 Diagonale ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-17 Out la battuta di Ter Horst dopo il tocco del nastro 17-17 Aceeeeeeeeeeeeee Ter Hooooooooooooooorst 17-16 Mano out di Ter Horst da zona 2 17-15 Magia di Giannelli e tocco meraviglioso di Lucarelli in pallonetto 16-15 Mano out di Plotnytskyi da zona 4 16-14 Vincente l’attacco di Podrascanin dal centro 15-14tempo di Russo 15-13 Mano out Abdel Aziz che si sblocca dalla seconda linea 14-13 La parallela dalla seconda linea di Ter Horst 14-12 La parallela di Michieletto da zona 4 13-12 Out iltempo di Lisinac 13-11 Errore al servizio13-10 out Leon da zona 4 12-10 Errore al servizio11-10 Errore al servizio11-9 Una palla accarezzata di Michieletto in diagonale stretta da zona 4 10-9 Diagonale ...

