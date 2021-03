LIVE Trento-Perugia 2-0, Champions League volley in DIRETTA. Dominio trentino nel secondo set: 25-16 (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grande concentrazione in casa Trento, efficacia in battuta e marcatura stretta su Leon che sta giocando una gara mediocre 25-16 Murooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaaac su Leon 24-16 Vincente di seconda intenzione Travica 24-15 Primo tempo Lisinac 23-15 Murooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèè 23-14 La pipe di Lucarelli 22-14 Vincente la pipe di Leon 22-13 Errore al servizio Perugia 21-13 Mano out di Muzaj da zona 2 21-12 Mano out di Lucarelli da zona 2 col muro a uno 20-12 Primo tempo di Ricci 20-11 La free ball di Podrascanin 19-11 Errore al servizio Trento 19-10 Primo tempo dietro Lisinac 18-10 Murooooooooooooo Ricciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-9 Il palleggio di seconda intenzione di Travica 18-8 Mano out da seconda linea per Abdel Aziz 17-8 Muzaj vincente da seconda ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrande concentrazione in casa, efficacia in battuta e marcatura stretta su Leon che sta giocando una gara mediocre 25-16 Murooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaaac su Leon 24-16 Vincente di seconda intenzione Travica 24-15 Primo tempo Lisinac 23-15 Murooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèè 23-14 La pipe di Lucarelli 22-14 Vincente la pipe di Leon 22-13 Errore al servizio21-13 Mano out di Muzaj da zona 2 21-12 Mano out di Lucarelli da zona 2 col muro a uno 20-12 Primo tempo di Ricci 20-11 La free ball di Podrascanin 19-11 Errore al servizio19-10 Primo tempo dietro Lisinac 18-10 Murooooooooooooo Ricciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-9 Il palleggio di seconda intenzione di Travica 18-8 Mano out da seconda linea per Abdel Aziz 17-8 Muzaj vincente da seconda ...

