LIVE Sinner-Karatsev 7-6, ATP Dubai in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il tie-break! (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 DIRITTO PAZZESCO DI Sinner! Gran colpo diagonale dell’azzurro. 30-15 Servizio e diritto di Karatsev. 15-15 Di poco lungo l’attacco di Sinner in avanzamento verso la rete. 0-15 Ottima risposta profonda di diritto dell’azzurro. INIZIO SECONDO SET 14.59 Jannik Sinner vince il primo parziale al tie-break per 7 punti a 5 al terzo set point utile. Un set molto complicato nonostante il 3-0 iniziale: Aslan Karatsev, dopo un inizio complicato, ha conquistato il break nel settimo gioco e lottato per tutto il parziale. FINE PRIMO SET 7-5 PRIMO SET Sinner! Lungo il rovescio lungolinea di Karatsev! 5-6 CHE ANGOLO DI Karatsev! Diritto diagonale ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 DIRITTO PAZZESCO DI! Gran colpo diagonale del. 30-15 Servizio e diritto di. 15-15 Di poco lungo l’attacco diin avanzamento verso la rete. 0-15 Ottima risposta profonda di diritto del. INIZIO SECONDO SET 14.59 Jannikvince il primo parziale al tie-break per 7 punti a 5 al terzo set point utile. Un set molto complicato nonostante il 3-0 iniziale: Aslan, dopo un inizio complicato, ha conquistato il break nel settimo gioco e lottato per tutto il parziale. FINE PRIMO SET 7-5 PRIMO SET! Lungo il rovescio lungolinea di! 5-6 CHE ANGOLO DI! Diritto diagonale ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Karatsev 3-0 ATP Dubai in DIRETTA: break in avvio dell’azzurro! - #Sinner-Karatsev #Dubai #DIRETTA: - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Dubai 2021 - Jannik Sinner cerca l’approdo in semifinale dopo aver conquistato la top30. L’azzur… - Chican67630299 : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… - flunch4life : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… - ren_hoe : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… -