LIVE Shakhtar Donetsk-Roma, Europa League in DIRETTA: i giallorossi difendono il vantaggio dell’andata (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Shakhtar Donetsk-Roma, match valido per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA Europa League 2020-2021. Dopo il 3-0 maturato all’Olimpico, per effetto dei gol di Pellegrini, Mancini e El Shaarawy, gli uomini dell’ex di turno Paulo Fonseca volano in Ucraina (si giocherà a Kiev) per chiudere il discorso qualificazione e proiettarsi ai quarti di finale della seconda competizione calcistica continentale. Attenzione però, perchè il risultato dell’andata non deve lasciar presagire una serata facile: la squadra allenata da Castro cercherà in tutti i modi di riaprire da subito l’esito del confronto complessivo affidandosi ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA2020-2021. Dopo il 3-0 maturato all’Olimpico, per effetto dei gol di Pellegrini, Mancini e El Shaarawy, gli uomini dell’ex di turno Paulo Fonseca volano in Ucraina (si giocherà a Kiev) per chiudere il discorso qualificazione e proiettarsi ai quarti di finale della seconda competizione calcistica continentale. Attenzione però, perchè il risultatonon deve lasciar presagire una serata facile: la squadra allenata da Castro cercherà in tutti i modi di riaprire da subito l’esito del confronto complessivo affidandosi ...

Advertising

infoitsport : LIVE TMW - Shakhtar, Luis Castro: 'Il calcio è il mondo delle opportunità, ci crediamo' - Daniele73371256 : Fonseca: “Domani sarà importante fare gol. Conosco bene lo Shakhtar, dovremo essere concentrati”… - TuttoASRoma : LIVE TRIGORIA Fonseca: “Quello che è importante è fare gol, gli attaccanti stanno lavorando bene e il gol verrà”. D… - siamo_la_Roma : ?? #Fonseca: 'Non siamo venuti qui solo per difendere. Se faremo gol sarà più difficile per lo Shakhtar' #ASRoma - GiorgioGigante : CONFERENZA FONSECA LIVE. Vigilia di SHAKHTAR-ROMA, come giochiamo? !sub !prime !dona -