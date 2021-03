LIVE Shakhtar Donetsk-Roma | Europa League in DIRETTA | i giallorossi difendono il vantaggio dell’andata

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA2020-2021. Dopo il 3-0 maturato all’Olimpico, per effetto dei gol di Pellegrini, Mancini e El Shaarawy, gli uomini dell’ex di turno Paulo Fonseca volano in Ucraina (si giocherà a Kiev) per chiudere il discorso qualificazione e proiettarsi ai quarti di finale della seconda competizione calcistica continentale. Attenzione però, perchè il risultatonon deve lasciar presagire una serata facile: la squadra allenata da Castro cercherà in tutti i modi di riaprire da subito l’esito del confronto complessivo affidandosi ...