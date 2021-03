LIVE Shakhtar Donetsk-Roma 0-0 | Europa League in DIRETTA | si va all’intervallo Sfida senza gol e con poche emozioni | giallorossi più vicini alla qualificazione

(Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi concludegol e conquesta prima frazione di gioco.va bene così: ora sono solo 45 i minuti che separano iai quarti di finale di. 45’+3 FINISCE QUI: SI VA AL RIPOSO!0-0. 45’+2 Si chiude in maniera sagace e poi riparte gestendo il possesso la. 45? Saranno 3? i minuti di recupero. 44? Contropiede dellache prova con Karsdorp a prendere fiato: pdentro per Mayoral, arriva la puntuale chiusura di Kryvtsov. 42? Solomon approfitta di ...

siamo_la_Roma : ?? 0-0 dopo i primi 45 minuti ?? Tra poco il secondo tempo #ASRoma #ShakhtarDonetskRoma - UEFAcom_it : Intervallo! ???? SEGUI Shakhtar-Roma con il nostro LIVE ?? - corgiallorosso : LIVE Shakhtar-Roma 0-0 – Fine primo tempo - corgiallorosso : LIVE Shakhtar-Roma 0-0 – 34' Moraes di testa palla sul fondo - corgiallorosso : LIVE Shakhtar-Roma 0-0 – 23' Spinazzola spara col destro palla alta -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Shakhtar

26'pt Primo giallo della partita, è per Ibanez , che stende Solomon . 25'pt Non succede nulla sul susseguente tiro dalla bandierina. 24'pt Moraes commette fallo su Villar, ma Lahoz non lo ravvede. L'...Allo stadio Olimpiysky, il match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2020/2021 traDonetsk e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodò, Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Maycon; Tetè, Patrick, Marcos Antonio, Solomon; Moraes.Vocegiallorossa.it vi propone la lettura di alcuni episodi del match. L'arbitro si può avvalere del VAR (video assistant referee) e del suo assistente per quattro ...