LIVE – Novara-Piacenza 2-0, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di giovedì 18 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Novara-Piacenza, match valevole per la trentunesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite, vogliono ottenere un successo per rilanciare le proprie ambizioni in ottica playoff; gli emiliani, dal canto loro, arrivano dall’importante vittoria contro l’Alessandria e sperano di dare seguito ai risultati per scavalcare proprio i piemontesi. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di giovedì 18 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Novara-Piacenza 2-0 LIVE: 29? Rossetti, 62? Lanini ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentunesima giornata delA di. I padroni di casa, reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite, vogliono ottenere un successo per rilanciare le proprie ambizioni in ottica playoff; gli emiliani, dal canto loro, arrivano dall’importante vittoria contro l’Alessandria e sperano di dare seguito ai risultati per scavalcare proprio i piemontesi. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di giovedì 18 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA2-0: 29? Rossetti, 62? Lanini ...

