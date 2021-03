LIVE Milan-Manchester United, Europa League in DIRETTA: si parte dall’1-1 dell’andata (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Manchester United, match valido per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA Europa League 2020-2021. I rossoneri, dopo la sconfitta interna per mano del Napoli, hanno probabilmente compromesso le possibilità rimanenti nella lotta per lo Scudetto. A tal proposito, l’appuntamento europeo assume ancora maggiore importanza per la squadra di Pioli. La sfida ai Red Devils rappresenta degli stimoli particolari al Milan, vista la grande tradizione internazionale di questa sfida. All’Old Trafford Kessié e compagni hanno dimostrato di poter estromettere gli inglesi con una prestazione di alto ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA2020-2021. I rossoneri, dopo la sconfitta interna per mano del Napoli, hanno probabilmente compromesso le possibilità rimanenti nella lotta per lo Scudetto. A tal proposito, l’appuntamento europeo assume ancora maggiore importanza per la squadra di Pioli. La sfida ai Red Devils rappresenta degli stimoli particolari al, vista la grande tradizione internazionale di questa sfida. All’Old Trafford Kessié e compagni hanno dimostrato di poter estromettere gli inglesi con una prestazione di alto ...

Advertising

acmilan : ?? 14' GOL MILAN! ???? Giacinti, su assist di Rask, la riapre con un tocco morbido sottomisura ?? #InterMilan 2-1 LI… - acmilan : ??? LIVE su AC Milan Official App la conferenza di Mister Pioli e @fikayotomori_ alla vigilia di #MUFCACM ??… - fausto519 : @masolinismo FAFF VOGLIAMO LA LIVE SU TWITCH MENTRE COMMENTI MILAN MANCHESTER - NapoliCalciogol : LIVE TMW – Milan, Pioli: 'Ibra non ha i 90 minuti. Domani vogliamo l’ammissione' - infoitsport : LIVE MN - 'Replay': siamo in diretta per commentare con voi Milan-Napoli -