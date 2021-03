LIVE Milan-Manchester United, Europa League in DIRETTA: si parte dall’1-1 dell’andata (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Milan e Manchester United, valevole per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA Europa League 2020-2021. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Manchester United, match valido per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA Europa League 2020-2021. I rossoneri, dopo la sconfitta interna per mano del Napoli, hanno probabilmente compromesso le possibilità rimanenti nella lotta per lo Scudetto. A tal proposito, l’appuntamento europeo assume ancora maggiore importanza per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra, valevole per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA2020-2021. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA2020-2021. I rossoneri, dopo la sconfitta interna per mano del Napoli, hanno probabilmente compromesso le possibilità rimanenti nella lotta per lo Scudetto. A tal proposito, l’appuntamento europeo assume ancora maggiore importanza per la ...

Advertising

acmilan : ?? 14' GOL MILAN! ???? Giacinti, su assist di Rask, la riapre con un tocco morbido sottomisura ?? #InterMilan 2-1 LI… - gemin_steven98 : RT @SkySport: Milan-Manchester United, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #MilanManUnited Fischio d'inizio alle 21 LI… - sportli26181512 : Milan-Manchester United, le formazioni ufficiali: Castillejo falso 9, in panchina Ibra e Pogba: Milan-Manchester Un… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @SkySport: Milan-Manchester United, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #MilanManUnited Fischio d'inizio alle 21 LI… - SkySport : Milan-Manchester United, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #MilanManUnited Fischio d'inizio… -