LIVE Milan-Manchester United 0-1 | Europa League in DIRETTA | ultimi assalti rossoneri

(Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+2? Giro palla al limite dell’area da parte dei: sbaglia l’appoggio verso Ibrahimovic Meité, regalando il pallone a Henderson. 90+1? Cinque minuti di recupero, ultime speranze per il. 90? OCCASIONE! Bruno Fernandes dal limite dell’area punta la porta, prova a concludere: deviazione di Kessié e pallone in calcio d’angolo. 89? Scorribanda di James sulla destra, traversone a cercare Pogba: elevazione stupenda del francese che mette di poco alto sulla traversa. 88? Grande slalom di James che salta tre avversari prima di farsi stendere da Kessié: punizione per lo. 86? A terra Fred che ha ricevuto un colpo all’altezza della spalla. Riesce comunque a continuare l’ex Shakhtar Donetsk. 85? CHE RISCHIO DI MCTOMINAY! Il ...

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. All. Pioli 

Manchester United (4 - 2 - 3 - 1):

77' Cartellino giallo per Dalot. 

75' Angolo per il Milan: traversone in area, libera la difesa del Manchester. 

74' Occasione per il Milan! Cross dalla sinistra, colpo di testa ...

21 Si giocano questa sera gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. La Roma scende in campo alle 18.55 sul campo dello Shakhtar, il Milan ospita il Manchester United a San Siro alle 21.00.