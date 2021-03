LIVE Milan-Manchester United 0-1, Europa League in DIRETTA: che occasione per Ibra! (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85? CHE RISCHIO DI MCTOMINAY! Il centrocampista degli ospiti, anticipando Calhanoglu, rischia di beffare il suo portiere Henderson, che è bravo a bloccare la sfera in due tempi. 84? Fase molto spezzettata della partita con diverse interruzioni. Tutti secondi guadagnati dallo United. 81? Saelemakers non trova Ibrahimovic in mezzo all’area ma trova la copertura di Lindelof. Sembra essere esausto il Milan in questo finale. 79? Un po’ lento il Milan ad inizio azione. Stefano Pioli chiede un ultimo sforzo ai suoi giocatori per provare a rimettere in discussione il discorso qualificazione. 77? Bruno Fernandes dai 30 metri prova a sorprendere da punizione Donnarumma: per il portierone della Nazionale è ordinaria amministrazione. 76? Ha reagito il ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85? CHE RISCHIO DI MCTOMINAY! Il centrocampista degli ospiti, anticipando Calhanoglu, rischia di beffare il suo portiere Henderson, che è bravo a bloccare la sfera in due tempi. 84? Fase molto spezzettata della partita con diverse interruzioni. Tutti secondi guadagnati dallo. 81? Saelemakers non trova Ibrahimovic in mezzo all’area ma trova la copertura di Lindelof. Sembra essere esausto ilin questo finale. 79? Un po’ lento ilad inizio azione. Stefano Pioli chiede un ultimo sforzo ai suoi giocatori per provare a rimettere in discussione il discorso qualificazione. 77? Bruno Fernandes dai 30 metri prova a sorprendere da punizione Donnarumma: per il portierone della Nazionale è ordinaria amministrazione. 76? Ha reagito il ...

acmilan : ?? 14' GOL MILAN! ???? Giacinti, su assist di Rask, la riapre con un tocco morbido sottomisura ?? #InterMilan 2-1 LI… - zazoomblog : Milan - Manchester United Live 0 - 1: Pogba porta avanti i Red Devils al 48 - #Milan #Manchester #United #Pogba - zazoomblog : LIVE Milan-Manchester United 0-0 Europa League in DIRETTA: finisce un buon primo tempo per i rossoneri - #Milan-Ma… - zazoomblog : Milan Manchester United 0-0 LIVE: tiro alto di Bruno Fernandes - #Milan #Manchester #United #LIVE:… - SiR54152669 : FOX TV AC Milan vs Manchester United Live Soccer UEFA Europa League. -