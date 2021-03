LIVE Milan-Manchester United 0-0 | Europa League in DIRETTA | spingono i ragazzi di Pioli

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43? Sta intensificando il riscaldamento Paul Pogba: il campione del mondo 2018 probabilmente entrerà nel secondo tempo per provare a dare una scossa. 41? TIRO DI SAELEMAKERS! C’ha provato l’esterno belga dopo una buona circolazione del pallone fra Kessié e Calhanoglu: si distende e respinge Henderson. 40? In grande fermento Zlatan Ibrahimovic a bordo campo. Il fuoriclasse svedese non sta più nella pelle e vorrà incidere nel secondo tempo di questo big match. 39? Da sottolineare finora la prova di Soulaiho Meité: grande sostanza e discreta qualità in mezzo al campo. Bella rivelazione per il. 37?che sta prendendo coraggio: dopo un avvio in sordina, minuto dopo minuto, il Diavolo sta venendo fuori, salendo notevolmente d’intensità. 35? Perde un pallone orribile Bruno ...