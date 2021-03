LIVE Milan-Manchester United 0-0 | Europa League in DIRETTA | meglio gli inglesi in questo avvio

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? CHE SGROPPATA DI THEO HERNANDEZ! Il terzino rossonero fa 60 metri palla al piede superando tutta la difesa avversaria: bravo Maguire a contenerlo in calcio d’angolo. 21? SPLENDIDO RECUPERO DI TOMORI! James scappa in contropiede, ignora il supporto di Greenwood puntando la porta: si appoggia con il fisico Tomori, sbilanciando l’esterno gallese. 20? Grande pressione dellonegli ultimi minuti: tiene botta uncompatto e coeso in fase difensiva. 19? CHE CHIUSURA DI KALULU! Il terzino ex Lione recupera Shaw e devia il pallone in calcio d’angolo. 18? Qualche problema fisico per Theo Hernandez: si sta scaldando Diogo Dalot. Sarebbe una vera e propria disdetta per il, già falcidiato dagli infortuni. 17? Cambio tattico nello...