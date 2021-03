L’Italia ricorda le vittime del Covid-19: il 18 marzo è il giorno della memoria (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Senato ha approvato l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19: la ricorrenza sarà ogni anno il 18 marzo. Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo per le commemorazioni. Credit: Marco Di Lauro/Getty ImagesOggi, giovedì 18 marzo, è la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. La ricorrenza, come stabilito all’unanimità dalla commissione Affari costituzionali del Senato, sarà celebrata ogni anno nella stessa data. Il disegno di legge approvato prevede un minuto di silenzio nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati, una programmazione speciale della Rai e iniziative didattiche nelle scuole. Inoltre ciascun Comune del Paese potrà promuovere ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Senato ha approvato l’istituzioneGiornata nazionale indelledel-19: la ricorrenza sarà ogni anno il 18. Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo per le commemorazioni. Credit: Marco Di Lauro/Getty ImagesOggi, giovedì 18, è la prima Giornata nazionale indelledell’epidemia da coronavirus. La ricorrenza, come stabilito all’unanimità dalla commissione Affari costituzionali del Senato, sarà celebrata ogni anno nella stessa data. Il disegno di legge approvato prevede un minuto di silenzio nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati, una programmazione specialeRai e iniziative didattiche nelle scuole. Inoltre ciascun Comune del Paese potrà promuovere ...

