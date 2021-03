L’Italia e gli italiani 160 anni dopo (Di giovedì 18 marzo 2021) A parte qualche scontato messaggio istituzionale ed una iniziativa politica di FdI mi sembra che ben pochi abbiano ricordato che il 17 marzo ricorreva il 160° anniversario della nostra unità nazionale, anche se parlarne oggi puzza subito di nazionalismo o – peggio – di “nostalgismo”. Il sottile retroscena è evidente: il sentimento patriottico va bene per la nazionale di calcio, per cantare l’inno dai balconi all’inizio della pandemia (nel frattempo, un anno dopo, molti dei pochi tricolori rimasti ai balconi sembrano degli stracci della spazzatura) ma sotto sotto è un concetto da trattare con distacco, quasi pericoloso. D’altronde fino ai tempi della presidenza Ciampi perfino esporre la bandiera sembrava sospetto, poi l’uso si è diffuso, ma troppe volte è solo un simbolo istituzionale, raramente vera espressione dei cuori salvo – appunto – le ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) A parte qualche scontato messaggio istituzionale ed una iniziativa politica di FdI mi sembra che ben pochi abbiano ricordato che il 17 marzo ricorreva il 160°versario della nostra unità nazionale, anche se parlarne oggi puzza subito di nazionalismo o – peggio – di “nostalgismo”. Il sottile retroscena è evidente: il sentimento patriottico va bene per la nazionale di calcio, per cantare l’inno dai balconi all’inizio della pandemia (nel frattempo, un anno, molti dei pochi tricolori rimasti ai balconi sembrano degli stracci della spazzatura) ma sotto sotto è un concetto da trattare con distacco, quasi pericoloso. D’altronde fino ai tempi della presidenza Ciampi perfino esporre la bandiera sembrava sospetto, poi l’uso si è diffuso, ma troppe volte è solo un simbolo istituzionale, raramente vera espressione dei cuori salvo – appunto – le ...

Advertising

MinisteroDifesa : Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi… - matteosalvinimi : Una preghiera per chi non c’è più, un pensiero per i parenti e gli amici di chi ci ha lasciato, un abbraccio per ch… - matteosalvinimi : Con l’ambasciatore del #Kuwait in Italia, Sheikh Azzam Mubarak Sabah Al-Sabah: al centro del cordiale colloquio, le… - albeandrea : RT @CalogeroBertol1: Mio padre ha lavorato in fabbrica per 40 anni. Con l'amianto. È riuscito a godersi a malapena 3 anni di meritata pensi… - giovanna280656 : RT @CalogeroBertol1: Mio padre ha lavorato in fabbrica per 40 anni. Con l'amianto. È riuscito a godersi a malapena 3 anni di meritata pensi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia gli Laura Pausini: «Mio padre merita l’Oscar più di me» Panorama