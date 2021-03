L’Isola dei Famosi, tensione a distanza tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi: i dubbi dell’opinionista sul vero nome del naufrago (Di venerdì 19 marzo 2021) Tiene banco in questi giorni la questione legata al vero nome di uno degli attuali concorrenti de L’Isola dei Famosi: Akash Kumar. Il modello ha più volte ribadito che il suo reale nome sia effettivamente Akash, sebbene il recente chiacchiericcio lo voglia a tratti Pablo, a tratti Pablo Pedro. Tommaso Zorzi dallo studio interviene sulla questione, ma il concorrente sbotta. Il mistero su Akash Kumar Uno dei concorrenti più misteriosi di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi è sicuramente Akash Kumar. Il modello è divenuto noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Tiene banco in questi giorni la questione legata aldi uno degli attuali concorrenti dedei. Il modello ha più volte ribadito che il suo realesia effettivamente, sebbene il recente chiacchiericcio lo voglia a tratti Pablo, a tratti Pablo Pedro.dallo studio interviene sulla questione, ma il concorrente sbotta. Il mistero suUno dei concorrenti più misteriosi di questa nuova edizione dedeiè sicuramente. Il modello è divenuto noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, ...

