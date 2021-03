L’IPO del Club Brugge valuta la società 229 milioni di euro (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Club Brugge si prepara a lanciare un’offerta pubblica iniziale (IPO) che potrebbe stimare il valore del Club in 229 milioni di euro. Lo scrive SportsPro, ricordando che la società è pronta a fare il proprio debutto in Borsa: sarà il primo Club belga a muoversi in questo senso. L’IPO del Club su euronext a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilsi prepara a lanciare un’offerta pubblica iniziale (IPO) che potrebbe stimare il valore delin 229di. Lo scrive SportsPro, ricordando che laè pronta a fare il proprio debutto in Borsa: sarà il primobelga a muoversi in questo senso.delsunext a L'articolo

