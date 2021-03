L’insensato scherzo di Sandra Milo che in radio finge di stare male dopo il vaccino VIDEO

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 18 marzo 2021) Avrà anche tanta voglia di vivere e di ridere ma loche ha fatto oggi in, ha solo imbarazzato i conduttori, oltre che spaventarli. Nella diretta di Un giorno da pecora,ha telefonato per raccontare come sta vivendo questi giorni, di nuovo in pandemia e per parlare anche del. Qualche giorno fa aveva postato sui social la foto che la ritraeva mentre stava per ricevere la prima dose. Oggi però ha “regalato” un momento di cui avremmo fatto davvero tutti a meno, soprattutto in un giorno così delicato come quello che stiamo vivendo. C’è gente che illo vorrebbe avere e non l’ha ricevuto a 90 anni. Ci sono oltre 100 mila famiglie che piangono i loro cari. Nel giorno del ricordo, nel giorno del silenzio per chi non c’è più, lo...