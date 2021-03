Lina Hurtig | la calciatrice della Juventus ha annunciato che la moglie è incinta

(Di giovedì 18 marzo 2021) La gioia condivisa: l’attaccanteWomenhache laLisa aspetta un bambino. La coppia sta insieme dal 2014 e nella lunga intervista video pubblicata dalla società sportiva, le due atlete hanno raccontato la loro storia d’amore dagli inizi fino ad oggi e alla bella notiziagravidanza. “Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino più o meno lo scorso ottobre – ha raccontato– è successo tutto molto velocemente. A novembre io ero qui in Italia e lei era in Svezia. Mi ha chiamato piangendo, dicendomi che era”. Nel video l’attaccante racconta il loro incontro in Svezia, quando giocavano nella sessa squadra e l’inizio...

Advertising

juventusfc : ?? ?????? ???????? ?????? ?????????????? ?? Lina e Lisa Hurtig si raccontano e annunciano un nuovo arrivo ?? ?? Guarda l'intervista completa! - romeoagresti : Famiglia. ?? - SkyTG24 : #Juventus Women, la gioia di Lina Hurtig: 'Io e mia moglie Lisa aspettiamo un figlio' - Moixus1970 : RT @MarcoIaria1: I canali ufficiali della #Juventus hanno annunciato che Lina e Lisa Hurtig avranno un figlio/a. Un gesto che dovrebbe esse… - okac1n : RT @juventusfc: ?? ?????? ???????? ?????? ?????????????? ?? Lina e Lisa Hurtig si raccontano e annunciano un nuovo arrivo ?? ?? Guarda l'intervista completa! -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Hurtig

La giocatrice della Juventus Womendiventerà mamma: la moglie Lisa Lantz, infatti, aspetta un figlio. Le due donne, diventate celebri per un bacio che si sono scambiate in occasione dei Mondiali in Francia nel 2019, si sono ..., calciatrice di ruolo attaccante della Juventus woman , (squadra reduce dalla sconfitta contro la Roma ), aspetta un figlio assieme alla moglie Lisa. Ad annunciarlo sono state le due ...Lina Hurtig e Lisa Lantz aspettano un figlio: la calciatrice della Juventus lo racconta sui social, con una lunga intervista su Twitter.Mercoledì 17 marzo la Juventus ha pubblicato sui propri canali social, da Facebook a Youtube, una video intervista alla sua attaccante Lina Hurtig, in bianconero da questa stagione, e a sua moglie Lis ...