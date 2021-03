Lina e Lisa | «Diventiamo mamme grazie al calcio»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 marzo 2021) Lina Hurtig ha 25 anni, è svedese, gioca in Italia, con la Juventus Women. È una donna felice. Ha appena annunciato sui social che sua moglie, Lisa Lantz, è incinta. «Divento mamma, mia moglie aspetta un bambino». In una lunga intervista sul canale YouTube del club bianconero hanno svelato che presto saranno in tre: «Senza il calcio non ci saremmo mai conosciute», ha detto Lina. Il primo incontro risale infatti a sette anni fa, quando le due ragazze giocavano insieme in Svezia, nel Linköpings (Lisa veste ancora quella maglia). Poco dopo si sono sposate.