L’illusione ergastolo Flick | «Pena costituzionalmente illegittima»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 19 marzo 2021) «L’è una; è legittima nella esecuzione solo attraverso la valvola di sicurezza della liberazione condizionale. Al contrario, la reclusione è unalegittima nella proclamazione manella esecuzione soprattutto a causa del sovraffollamento in carcere. In questo periodo, al problema del mancato rispetto della personalità, la pandemia aggiunge quello della salute del detenuto e pubblica. Il sovraffollamento in carcere rischia di far prevalere il diritto alla sicurezza (illusoria) della collettività su quello della salute del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.