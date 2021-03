Licenziata da Coop dopo 30 anni per una discussione in orario extra-lavorativo

Leggi su dire

(Di giovedì 18 marzo 2021) MODENA – “Sono stata per 30 anni in Coop ed ero ad un anno e mezzo dalla pensione, dopo aver cominciato la prima volta a lavorare nella mia vita a 14 anni. In 30 anni di cooperativa non ho mai ricevuto un richiamo o una contestazione scritta. Ho sempre creduto nei valori Coop, piuttosto, e per questo non mi aspettavo che mi avrebbero licenziata per una vicenda del genere: una discussione con una collega al di fuori dell’orario di lavoro, per di più su una questione banale come lo scambio di banconote di taglio diverso per la cassa. Anzi, leggere nella lettera Coop che avrei perso la loro ‘fiducia’ mi ha fatto male. Fra l’altro ho problemi fisici, porto due protesi alle anche e sono stata operata di ernia alla schiena, oltre a seguire una mamma anziana non autosufficiente. Pensavo che al limite mi sarebbero venuti incontro, diciamo, e non che mi avrebbero licenziata”. È la storia di una (ex) lavoratrice modenese di Coop Alleanza 3.0, una cassiera ‘storica’, che oggi solo grazie a un Tribunale, dice, ha ottenuto quella giustizia che si sarebbe aspettata dal suo datore di lavoro, in altre forme e in altri tempi.