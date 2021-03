L’FBI ha arrestato due leader dei Proud Boys e ne ha incriminati altri due per il loro coinvolgimento nell’assalto al Congresso (Di giovedì 18 marzo 2021) L’FBI ha arrestato due leader del gruppo di estrema destra dei Proud Boys e ha incriminato altri due esponenti del movimento per il loro coinvolgimento nell’assalto al palazzo del Congresso degli Stati Uniti, lo scorso 6 gennaio. Zach Rehl, presidente Leggi su ilpost (Di giovedì 18 marzo 2021)haduedel gruppo di estrema destra deie ha incriminatodue esponenti del movimento per ilal palazzo deldegli Stati Uniti, lo scorso 6 gennaio. Zach Rehl, presidente

