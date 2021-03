L' ex United Macheda | ' Milan | l' impresa è fattibile Chi passa può vincere l' Europa League'

(Di giovedì 18 marzo 2021) ...A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

La Gazzetta dello Sport

Parola di 'Kiko', 29 anni, diavolo rosso alloe oggi re di Grecia, 31 gol in tre stagioni col Panathinaikos. 'Qui sto da Dio'. Come a Manchester: 'Io e Davide Petrucci insegnavamo il ......tra passato e presente Federico, attaccante che ora veste la maglia del Panathnaïkos, in una intervista al Daily Mail ha raccontato la sua carriera: dall'esplosione con il Manchester, ...