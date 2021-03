L’Europa è a corto di vaccini. Ma ha esportato milioni di dosi. La von der Leyen rivela: fiale spedite in 33 Paesi. E accusa Londra di violare il principio di reciprocità (Di giovedì 18 marzo 2021) Dall’avvio della Brexit in poi i rapporti con il Regno Unito non si sono mai distesi del tutto. Ed ora che la Gran Bretagna è anche uno dei produttori del vaccino AstraZeneca, è ancora peggio. Sì, perché non ha ancora assicurato l’invio di fiale verso il continente. A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che ricorda: “Abbiamo esportato dieci milioni di dosi” alla Gran Bretagna, “è il primo Paese per l’export dall’Ue. Stiamo ancora aspettando che arrivino dosi dal Regno Unito in modo che ci sia reciprocità. L’Ue – ricorda – è la regione che ha esportato di più, 41 milioni di dosi a 33 Paesi, ma vogliamo vedere reciprocità. Non sta tornando niente verso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Dall’avvio della Brexit in poi i rapporti con il Regno Unito non si sono mai distesi del tutto. Ed ora che la Gran Bretagna è anche uno dei produttori del vaccino AstraZeneca, è ancora peggio. Sì, perché non ha ancora assicurato l’invio diverso il continente. A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula Von derche ricorda: “Abbiamodiecidi” alla Gran Bretagna, “è il primo Paese per l’export dall’Ue. Stiamo ancora aspettando che arrivinodal Regno Unito in modo che ci sia. L’Ue – ricorda – è la regione che hadi più, 41dia 33, ma vogliamo vedere. Non sta tornando niente verso ...

