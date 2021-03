Letta vara la nuova segreteria Pd, obiettivi competenza e parità di genere (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Perfetta parità di genere e spazio alle competenze specifiche, con particolare attenzione alla sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La segreteria del Partito Democratico varata da Enrico Letta ricalca la relazione fatta dal segretario dem domenica scorsa: "Un partito che lavora per correnti, non funziona", aveva detto il neo segretario. Nell'esecutivo dem gli esponenti delle varie anime del partito sono presenti, non poteva essere altrimenti, ma sono scelti in base alle proprie competenze e senza l'utilizzo del bilancino. Areadem, corrente maggioritaria che guarda a Dario Franceschini, è presente con Chiara Braga alla Transizione ecologica, un tema che caratterizza tutto il suo curriculum: laureata in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, Braga è stata presidente ... Leggi su agi (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Perfettadie spazio alle competenze specifiche, con particolare attenzione alla sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ladel Partito Democraticota da Enricoricalca la relazione fatta dal segretario dem domenica scorsa: "Un partito che lavora per correnti, non funziona", aveva detto il neo segretario. Nell'esecutivo dem gli esponenti delle varie anime del partito sono presenti, non poteva essere altrimenti, ma sono scelti in base alle proprie competenze e senza l'utilizzo del bilancino. Areadem, corrente maggioritaria che guarda a Dario Franceschini, è presente con Chiara Braga alla Transizione ecologica, un tema che caratterizza tutto il suo curriculum: laureata in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, Braga è stata presidente ...

Agenzia_Italia : Letta vara la nuova segreteria Pd, obiettivi competenza e parità di genere - fisco24_info : Letta vara la nuova segreteria Pd, obiettivi competenza e parità di genere: AGI - Perfetta parità di genere e spazi… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Letta vara la sua segreteria. Così il segretario ha utilizzato il 'metodo Draghi' per iniziare a restaurare il Pd - di @va… - ilfoglio_it : Letta vara la sua segreteria. Così il segretario ha utilizzato il 'metodo Draghi' per iniziare a restaurare il Pd -… - dariodangelo91 : Nel giorno in cui #Draghi vara il #lockdown per mezza Italia, in quello in cui #Letta annuncia la sua discesa in ca… -