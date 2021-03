Letta già ostaggio del Pd. Su Gualtieri si decide ad aprile. Scontro sulla candidatura a sindaco dell’ex ministro. I capibastone locali più forti del leader nazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Al Nazareno tutto cambia per non cambiare? Il neo segretario Enrico Letta ancora ostaggio di correnti, veti incrociati e trabocchetti? Così pare, almeno stando alle dichiarazioni “ufficiali” seguite alla notizia della disponibilità a candidarsi a Roma fra le file del Pd dell’ex ministro dell’Economia nel Conte bis Roberto Gualtieri. L’ ufficializzazione era stata data per certa e imminente per diverse ore nella giornata di martedì e il neo segretario venuto da Parigi aveva reagito con una frase di circostanza (“Un ottimo nome, nonché un amico” precisando però di non aver ancora messo la testa sul “dossier Capitale”). Ieri a mente fredda i due si sono però confrontati e Letta, spiegano fonti Pd, deciderà ad aprile “forme e modalità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Al Nazareno tutto cambia per non cambiare? Il neo segretario Enricoancoradi correnti, veti incrociati e trabocchetti? Così pare, almeno stando alle dichiarazioni “ufficiali” seguite alla notizia della disponibilità a candidarsi a Roma fra le file del Pddell’Economia nel Conte bis Roberto. L’ ufficializzazione era stata data per certa e imminente per diverse ore nella giornata di martedì e il neo segretario venuto da Parigi aveva reagito con una frase di circostanza (“Un ottimo nome, nonché un amico” precisando però di non aver ancora messo la testa sul “dossier Capitale”). Ieri a mente fredda i due si sono però confrontati e, spiegano fonti Pd,rà ad“forme e modalità ...

