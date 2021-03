Letta già assediato dai renziani anche nel Pd. Il ruolo ambiguo di Marcucci, che pianse per l’addio di Matteo (Di giovedì 18 marzo 2021) Occhi puntati martedì prossimo alla riunione del Pd al Senato. Sarà presente anche Enrico Letta. Il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci aprendo l’assemblea del gruppo di Palazzo Madama ha annunciato: «C’è stato richiesto un confronto su alcuni temi parlamentari, per questo ho invitato il segretario alla nostra assemblea martedì prossimo». Che cosa bolle in pentola? Come ha scritto Fabrizio Roncone sul Corriere, «mai sottovalutare Marcucci». Marcucci e il retroscena del Corriere Secondo Roncone, infatti, il capogruppo è pronto a non facilitare la vita a Enrico Letta. «Il sottinteso – scrive Roncone – che segue suona, più o meno, così. Caro Enrico, preparati. Io non ci penso proprio a rimettere il mandato nelle tue mani (come imporrebbe il vecchio galateo dei partiti, quando ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Occhi puntati martedì prossimo alla riunione del Pd al Senato. Sarà presenteEnrico. Il presidente dei senatori dem Andreaaprendo l’assemblea del gruppo di Palazzo Madama ha annunciato: «C’è stato richiesto un confronto su alcuni temi parlamentari, per questo ho invitato il segretario alla nostra assemblea martedì prossimo». Che cosa bolle in pentola? Come ha scritto Fabrizio Roncone sul Corriere, «mai sottovalutare».e il retroscena del Corriere Secondo Roncone, infatti, il capogruppo è pronto a non facilitare la vita a Enrico. «Il sottinteso – scrive Roncone – che segue suona, più o meno, così. Caro Enrico, preparati. Io non ci penso proprio a rimettere il mandato nelle tue mani (come imporrebbe il vecchio galateo dei partiti, quando ...

Advertising

fattoquotidiano : Pd, Bersani: “Ora non torno, Letta ha già altri problemi. Serve un nuovo centrosinistra alleato col M5s se vogliamo… - davidallegranti : Letta non è ancora arrivato e già gli hanno recapitato un doppio buongiorno. Beppe Sala ha aderito ai Verdi Europei… - FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - SecolodItalia1 : Letta già assediato dai renziani anche nel Pd. Il ruolo ambiguo di Marcucci, che pianse per l’addio di Matteo… - _marlene1265 : RT @Siciliano741: Il solito vecchio fetente PD : utilizzare i soldi del RF per lo stadio della Fiorentina Questo è il nuovo corso di Letta?… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta già Pd: Letta nomina la segreteria con 8 uomini e 8 donne. Capogruppo al Pe si dimette Leggi anche Chi è Enrico Letta, l'eterno "enfant prodige" richiamato per guidare il Pd 12 marzo 2021 Berruto: con Enrico amici da dieci anni Come detto, c'è anche Mauro Berruto, 51 anni, già ct della ...

Letta incontra Calenda: verso un disgelo tra Pd e Azione? Carlo Calenda ha incontrato Enrico Letta in quello che viene descritto come un "inizio positivo". L'incontro era stato annunciato dallo stesso Letta già all'assemblea dem di domenica scorsa, con l'intenzione dell'avvio di un giro di incontri con le forze politiche. Ma che è stato in qualche modo accelerato anche dal nodo amministrative a ...

Enrico Letta si candida a segretario Pd: «Ci sono, sintonia con Zingaretti» Corriere della Sera Leggi anche Chi è Enrico, l'eterno "enfant prodige" richiamato per guidare il Pd 12 marzo 2021 Berruto: con Enrico amici da dieci anni Come detto, c'è anche Mauro Berruto, 51 anni,ct della ...Carlo Calenda ha incontrato Enricoin quello che viene descritto come un "inizio positivo". L'incontro era stato annunciato dallo stessoall'assemblea dem di domenica scorsa, con l'intenzione dell'avvio di un giro di incontri con le forze politiche. Ma che è stato in qualche modo accelerato anche dal nodo amministrative a ...