Letta ci prova, due vice fuori dalle correnti. Ma ancora lite sui candidati sindaco (Di giovedì 18 marzo 2021) Confermato lo stop a Gualtieri per il Campidoglio: "Nome da condividere". L'ex ministro arretra: "Non ho sciolto la riserva". A Bologna sfida tra i due assessori Lepore e Aitini. Infine, a Napoli il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Confermato lo stop a Gualtieri per il Campidoglio: "Nome da condividere". L'ex ministro arretra: "Non ho sciolto la riserva". A Bologna sfida tra i due assessori Lepore e Aitini. Infine, a Napoli il ...

gennaromigliore : Ho apprezzato l’apertura di Letta a tutte le forze del centrosinistra, vedremo alla prova dei fatti. Oggi la priori… - FredLuis64 : @EnricoLetta @itinagli @peppeprovenzano @pdnetwork a quanto pare il rinnovamento nel PD è all'ordine del giorno: ve… - infoitinterno : Letta ci prova, due vice fuori dalle correnti Ma la lite sui candidati sindaco non è finita - nemiroski : RT @Leo_Apostel: @PoliticaPerJedi Non so altri ma io sono favorevolmente stupito. Pensavo che Letta indicasse per il Pd una prospettiva ess… - mariellarosati : RT @Leo_Apostel: @PoliticaPerJedi Non so altri ma io sono favorevolmente stupito. Pensavo che Letta indicasse per il Pd una prospettiva ess… -