Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, il motivo del loro addio

L'attore toscano ha avuto un'importante storia d'amore con la bella Laura con la quale ha avuto la sua unica figlia Martina. La rottura però è stata inevitabile… Leonardo Pieraccioni è stato per anni uno scapolo d'oro, nessuna donna era riuscita infatti a legarlo a sè tanto da fargli mettere su famiglia. Solo una c'è riuscita, L'articolo proviene da YesLife.it.

