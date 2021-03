Leonardo Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno, incidente con lo scooter: “Attenti a rompervi una gamba” (Di giovedì 18 marzo 2021) incidente per Leonardo Bongiorno: il figlio minore del famoso e indimenticato conduttore televisivo è caduto da un motorino in sharing e si è procurato una frattura alla gamba. È finito al Gaetano Pini dove gli hanno ingessato la gamba. Leonardo Bongiorno e la foto col gesso Leonardo Bongiorno ci scherza su, e dal suo profilo Instagram condivide una foto vestito in maniera eccentrica e con il gesso e le stampelle in bella vista. La tuta a tema ananas non passa certo inosservata, tanto che lo stesso Bongiorno decide di farci una battuta sopra: “Attenti a rompervi una gamba, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 marzo 2021)per: ilminore del famoso e indimenticato conduttore televisivo è caduto da un motorino in sharing e si è procurato una frattura alla. È finito al Gaetano Pini dove gli hanno ingessato lae la foto col gessoci scherza su, e dal suo profilo Instagram condivide una foto vestito in maniera eccentrica e con il gesso e le stampelle in bella vista. La tuta a tema ananas non passa certo inosservata, tanto che lo stessodecide di farci una battuta sopra: “una, ...

