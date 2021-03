L’ennesimo tradimento di Di Maio: ieri era contro l’euro, oggi attacca Italexit (Di giovedì 18 marzo 2021) Luigi Di Maio, oggi, gonfia il petto di fronte alla scelta di appoggiare il governo Draghi, come fatto d’altronde ai tempi della nascita dell’alleanza col Pd e in mille altre giravolte che hanno sottolineato come, ormai, del vecchio M5S non rimanga più nulla, se non il nome. E a chi chiede il motivo delle ennesime fratture interne al momento di sostenere l’ex presidente Bce nel suo trionfale ingresso a Palazzo Chigi, il ministro degli Esteri risponde: “Quelli che hanno lasciato il M5S a causa dell’ingresso nel governo Draghi erano ancora legati a una certa idea di Italexit…”. Come dire, peccato per loro che non sanno stare al passo coi tempo. Eppure, a riguardare non troppo indietro, il primo a non essere convinto dell’europa era proprio lui, Di Maio. oggi, Di ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 18 marzo 2021) Luigi Di, gonfia il petto di fronte alla scelta di appare il governo Draghi, come fatto d’altronde ai tempi della nascita dell’alleanza col Pd e in mille altre giravolte che hanno sottolineato come, ormai, del vecchio M5S non rimanga più nulla, se non il nome. E a chi chiede il motivo delle ennesime fratture interne al momento di sostenere l’ex presidente Bce nel suo trionfale ingresso a Palazzo Chigi, il ministro degli Esteri risponde: “Quelli che hanno lasciato il M5S a causa dell’ingresso nel governo Draghi erano ancora legati a una certa idea di…”. Come dire, peccato per loro che non sanno stare al passo coi tempo. Eppure, a riguardare non troppo indietro, il primo a non essere convinto delpa era proprio lui, Di, Di ...

