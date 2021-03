Lena Headey, da Game of Thrones alla nuova serie sci-fi Beacon 23 (Di giovedì 18 marzo 2021) È stato il volto di uno dei personaggi più carismatici e dibattuti di Game of Thrones: la temibile e spietata Cersei Lannister. Ora Lena Headey è pronta per un altro ruolo e un’altra serie: l’attrice sarà, infatti, la protagonista di una nuova produzione Amc Networks che s’intitolerà Beacon 23. Tratta dal romanzo omonimo di Hugh Howey, noto in Italia per La Trilogia del silo, fonderà temi fantascientifici e atmosfere da thriller psicologico. La storia, in particolare, seguirà Halan e Aster (quest’ultima interpretata da Headey, appunto), i cui destini s’intrecceranno dopo che entrambi finiranno intrappolati ai confini dell’universo. L’unica speranza di salvezza? Un faro (il Beacon del titolo) custodito da Halan. La ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) È stato il volto di uno dei personaggi più carismatici e dibattuti diof: la temibile e spietata Cersei Lannister. Oraè pronta per un altro ruolo e un’altra: l’attrice sarà, infatti, la protagonista di unaproduzione Amc Networks che s’intitolerà23. Tratta dal romanzo omonimo di Hugh Howey, noto in Italia per La Trilogia del silo, fonderà temi fantascientifici e atmosfere da thriller psicologico. La storia, in particolare, seguirà Halan e Aster (quest’ultima interpretata da, appunto), i cui destini s’intrecceranno dopo che entrambi finiranno intrappolati ai confini dell’universo. L’unica speranza di salvezza? Un faro (ildel titolo) custodito da Halan. La ...

Advertising

zazoomblog : Beacon 23 Lena Headey protagonista di una nuova serie Spectrum e AMC - #Beacon #Headey #protagonista #nuova - dituttounpop : #LenaHeadey sarà la protagonista di #Beacon23 un thriller psicologico ordinato da Spectrum e dai canali AMC. Ecco i… - bdu_tv : Lena Headey sarà la protagonista di una nuova serie TV prodotta da Spectrum e AMC #got #amc io così - Teleblogmag : L'attrice tornerà in un ruolo da protagonista per una nuova co-produzione tra AMC e Spectrum - Danix49170384 : RT @HDblog: Lena Headey sarà la protagonista della serie TV sci-fi Beacon 23 -