L’Ema su AstraZeneca: “Il vaccino è sicuro”. Toti: “Da lunedì ripartono le somministrazioni in Liguria” (Di giovedì 18 marzo 2021) Via libera dall’Agenzia europea del farmaco: “25 casi avversi su 20 milioni. I benefici superano i rischi”. In Liguria 11mila appuntamenti saranno riprogrammati a partire da lunedì 22 marzo Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 18 marzo 2021) Via libera dall’Agenzia europea del farmaco: “25 casi avversi su 20 milioni. I benefici superano i rischi”. In11mila appuntamenti saranno riprogrammati a partire da22 marzo

Advertising

CottarelliCPI : La decisione di bloccare #AstraZeneca l’hanno presa governi e agenzie nazionali. UE e EMA sono ora criticate, ma de… - ilpost : Per l’EMA si può riprendere a vaccinare con AstraZeneca - Agenzia_Ansa : Gli esperti dell'Oms stanno ancora valutando i dati sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, ma ritengono che al mo… - AMelloni : RT @CicRosina: l'EMA conferma l'efficacia e la sicurezza di AstraZeneca nonostante il parere contrario di Fragolina66 e ItalianoVero58 - chiarapellegri9 : RT @luomomascherato: Ma se i #vaccini sono sicuri come dice l'#EMA per #AstraZeneca perché fanno firmare una liberatoria a chi si fa bucare… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema AstraZeneca Vaccino AstraZeneca, l’Ema: «Finora 30 casi di trombosi su 5 milioni di vaccinati» Corriere della Sera