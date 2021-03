L’Ema ha deciso: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace” (Di giovedì 18 marzo 2021) Il giorno del giudizio è arrivato. Dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca, decisa da diversi Stati membri dell’Unione Europea (Germania, Italia e Francia, tra i primi) tra lunedì pomeriggio e martedì mattina (come la Spagna), l’Agenzia Europea del Farmaco ha sciolto le riserve. Dopo alcuni giorni di analisi, confronto tra i dati e riflessioni, L’Ema ha dato (nuovamente) il via libera al prodotto anglo-svedese. La campagna vaccinale europea (quindi anche italiana) riprenderà e ripartirà con tutte quelle ritirate e lasciate in frigorifero in attesa della valutazione finale arrivata nel pomeriggio di oggi, con la conferenza stampa delle 17 (posticipata di un’ora rispetto alle indicazioni iniziali). AstraZeneca, arriva il nuovo via libera dell’Agenzia Europea del Farmaco La valutazione da parte ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Il giorno del giudizio è arrivato. Dopo la sospensione del, decisa da diversi Stati membri dell’Unione Europea (Germania, Italia e Francia, tra i primi) tra lunedì pomeriggio e martedì mattina (come la Spagna), l’Agenzia Europea del Farmaco ha sciolto le riserve. Dopo alcuni giorni di analisi, confronto tra i dati e riflessioni,ha dato (nuovamente) il via libera al prodotto anglo-svedese. La campagna vaccinale europea (quindi anche italiana) riprenderà e ripartirà con tutte quelle ritirate e lasciate in frigorifero in attesa della valutazione finale arrivata nel pomeriggio di oggi, con la conferenza stampa delle 17 (posticipata di un’ora rispetto alle indicazioni iniziali)., arriva il nuovo via libera dell’Agenzia Europea del Farmaco La valutazione da parte ...

